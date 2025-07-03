ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 800 bin varil artışla 419 milyon varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

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Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 402 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 4 milyon 200 bin varil artışla 232 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 21-27 Haziran haftasında 2 bin varil azalarak 13 milyon 433 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 976 bin varil artışla 6 milyon 919 bin varil, ham petrol ihracatı günlük 1 milyon 965 bin varil azalışla 2 milyon 305 bin varil oldu.

EIA'nın Haziran 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.