ABD'ye net sermaye girişi devam etti

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan uluslararası sermaye verilerine göre, Nisan ayında sermaye piyasalarına 66,2 milyar dolar giriş oldu. Bir önceki ayın verisi net 102,1 milyar dolar girişten 104,2 milyar dolar girişe revize edildi.

Haberin Devamı

Aynı ayda swap hariç uzun vadeli menkul kıymetlerle piyasa beklentisi olan 69 milyar doların üzerinde, 123,1 milyar dolar giriş yaşandı. Bir önceki ayın 100,5 milyar dolar olan net giriş verisi, 102,6 milyar dolar giriş olarak güncellendi.

Swap dahil edildiğinde yabancı yatırımcıların uzun vadeli menkul kıymet net alımları da 123,1 milyar dolar olarak belirlendi. Bir önceki ayın swap dahil net sermaye girişi 100,5 milyar dolardan, 102,6 milyar dolar revize edildi.

Yabancı yatırımcılar net 75 milyar dolar tutarında ABD hazine kağıdı alırken, 22 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvil alımı gerçekleştirdi. Özel sektör tahvilde ise net 44,2 milyar dolar net alım yaptı.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD hazine tahvil tutarı 1 trilyon 187,8 milyar dolardan 1 trilyon 150,3 milyar dolara geriledi.

Haberin Devamı

Çin'in tuttuğu tahvil miktarı bir miktar arttı ve 767,4 milyar dolardan 770,7 milyar dolara çıktı.

İngiltere'nin tahvil miktarı 728,1 milyar dolardan 710,2 milyar dolara inerken, Lüksemburg'un 399,3 milyar dolardan 384,4 milyar dolara geriledi.