ABD'ye net sermaye girişi devam etti

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan uluslararası sermaye verilerine göre Ekim ayında ABD sermaye piyasalarına 203,6 milyar dolar giriş oldu. Bir önceki ayın verisi net sermaye girişi 398,4 milyar dolardan 398,9 milyar dolara revize edildi.

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Aynı ayda swap hariç uzun vadeli menkul kıymetlerle 152,3 milyar dolar giriş yaşandı. Bir önceki ayın 216,1 milyar dolar olan net giriş verisi revize edilmeden aynı seviyede kaldı.

Yabancı yatırımcılar net 92,1 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı alırken, 16,4 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvil satışı gerçekleştirdi. Özel sektör tahvilde ise net 220 milyar dolar net alım yapıldı.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 123,3 milyar dolardan 1 trilyon 102,7 milyar dolara geriledi.

Çin'in tuttuğu tahvil miktarı da düşüşünü sürdürdü ve 772 milyar dolardan 760,1 milyar dolara indi.

İngiltere'nin tahvil miktarı 764,4 milyar dolardan 746,0 milyar dolara inerken, Lüksemburg'un 417,8 milyar dolardan 420 milyar dolara çıktı.