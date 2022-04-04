AB'nin Çin'e ticaret açığı arttı

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan verilere göre AB, 2021 yılında Çin’den 472 milyar euro değerinde mal ithal etti. İthalat hacmi önceki yıla göre yüzde 25 arttı.

AB’nin Çin karşısındaki ticaret açığı ise 2020 yılına göre yüzde 37,6 yükselerek 249 milyar euroya ulaştı.

Diğer yandan AB’nin Çin’e yaptığı ihracatta ise yüzde 10’luk artış görüldü. Çin, 2021 yılında AB’nin en çok mal ithal ettiği ülke olurken, onu ABD ve Rusya izledi.

AB’nin mal ihracatı alanındaki en büyük ortağı ise ABD olurken, bu ülkeyi İngiltere ve Çin takip etti.

Alınan bilgiye göre AB’nin Çin’den satın aldığı başlıca ürünler arasında telekomünikasyon donanımları, veri işleme üniteleri ve elektronik devre kitleri yer alırken AB, Çin’e ağırlıklı olarak otomobil ve otomobil parçaları satıyor.

AB ülkeleri arasında Çin karşısında en çok dış ticaret fazlası veren üç ülke ise Almanya, İrlanda ve Finlandiya oldu.

Çin Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında Çin ile Avrupa arasındaki mal ticareti hacmi 2020 yılına kıyasla yüzde 27,5’lik artışla 828,1 milyar dolara çıkarak rekor kırdı.