AB'nin dış ticareti kasımda azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin Kasım 2020 dönemi uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, kasımda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalarak 176,6 milyar euroya, ithalatı da yüzde 6,2 düşüşle 151,3 milyar euroya indi.

Böylece AB'de, kasım ayında 25,3 milyar euroluk dış ticaret fazlası gerçekleştirdi. Euro Bölgesi'nde ihracat, kasımda 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 1 daralarak 196,7 milyar euro, ithalat yüzde 4,2 gerileyerek 170,9 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, kasımda yaklaşık 25,8 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 31,3 milyar euro ile ABD, 27,7 milyar euro ile İngiltere, 19,3 milyar euro ile Çin, 13,1 milyar euro ile İsviçre, 7,3 milyar euro ile Rusya ve 6,6 milyar euro ile de Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 35,4 milyar euro ile Çin, 16,5 milyar euro ile ABD, 15,4 milyar euro ile İngiltere, 9,6 milyar euro ile İsviçre, 7,9 milyar euro ile Rusya, 5,8 milyar euro ile Türkiye ve 4,8 milyar euro ile Japonya olarak belirlendi.