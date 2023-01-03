AB'nin kömür stokları 3 ayın zirvesinde

Kuru yük veri sağlayıcısı DBX'in tahminlerine göre Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp'teki (ARA) dört önemli terminaldeki birleşik envanterler bir hafta öncesine göre 0,14 milyon ton artışla 6,4 milyon ton düzeyine ulaştı. Bu rakam 26 Eylül ile başlayan haftadan bu yana en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

Stok seviyeleri ayrıca geçen yılın bu zamanına göre 2 milyon tondan fazla yükselmiş bulunuyor.

Geçen hafta Amsterdam ve Rotterdam'a 0,5 milyon tonun biraz altında kömür sevk edildi. Bu rakam bir önceki hafta yaklaşık 0,9 milyon tondu.

Liman kaynakları kısmen mavna operatörlerinin mevsimsel molalar vermesi nedeniyle Noel ve yeni yıl döneminde stoktan çekilmelerin nispeten düşük olduğunu söylüyor.

API 2 Q2’23 vadeli kömür kontratı Ice Futures’ta en son 4,32 dolar düşüşle 180 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.

ARA stok toplamından Rotterdam'ın EMO terminalindeki stoklar bu hafta değişmeden 4,1 milyon ton olarak görülürken, ikinci en büyük ARA kömür ithalat merkezi olan Amsterdam'ın OBA terminalinde stokların 1,8 milyon tonda sabit kaldığı görülüyor.

Rotterdam'ın daha küçük EBS terminalinde geçen haftaya paralel olarak 0,085 milyon ton stok bulunuyor. Ovet'in Antwerp yakınlarındaki Vlissingen terminali stokları ise 0,14 milyon ton artışla 0,416 milyon tona ulaştı.