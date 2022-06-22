AB'nin kömür stokları sert yükseldi

Kuzeybatı Avrupa'nın kuru yük terminallerinde toplam kömür stoku ağustos ambargosu öncesi Rus kömür gemilerinin varışları ve başka bölgelerden tedariklerin artmasıyla 2020 yılı Ocak ayından beri en yüksek seviyeye çıktı.

Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp'teki dört ana terminalde toplam kömür stoku bugün itibarıyla haftalık %1,3 artarak 6,49 milyon ton seviyesine yükseldi.