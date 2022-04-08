'Acil duruştan kurtulmanın zamanı geldi'

ABD'de faiz artışı beklenirken Chicago Fed Başkanı Charles Evans ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic bir miktar güvercin tonda duruş sergiledi.

Bostic açıklamasında acil duruştan kurtulmanın zamanının geldiğini belirterek para politikasını nötr duruşa yaklaştırmanın uygun olacağını kaydetti ve bunun ölçülü yapılması gerektiğine işaret etti.

'ETRAFA NÖTR GÖZLE BAKMAK GEREKLİ'

Evans ise nötr duruma ulaşacaklarına dair iyimser olduğunu belirterek etrafa nötr gözle bakmak gerektiğini kaydetti.