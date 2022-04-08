Geri Dön
Uzmanpara'Acil duruştan kurtulmanın zamanı geldi'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Acil duruştan kurtulmanın zamanı geldi'

'Acil duruştan kurtulmanın zamanı geldi'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "Acil duruştan kurtulmanın zamanı geldi" dedi.

08.04.2022 - 09:37 |
'Acil duruştan kurtulmanın zamanı geldi'

ABD'de faiz artışı beklenirken Chicago Fed Başkanı Charles Evans ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic bir miktar güvercin tonda duruş sergiledi.

Bostic açıklamasında acil duruştan kurtulmanın zamanının geldiğini belirterek para politikasını nötr duruşa yaklaştırmanın uygun olacağını kaydetti ve bunun ölçülü yapılması gerektiğine işaret etti.

'ETRAFA NÖTR GÖZLE BAKMAK GEREKLİ'

Evans ise nötr duruma ulaşacaklarına dair iyimser olduğunu belirterek etrafa nötr gözle bakmak gerektiğini kaydetti.

    Nisa Mihriban bebeğin annesinin ailesi yok oldu! Komşular konuştu
    Biden için samimiyet sınavı zamanı
    Kurmaylardan Erdoğan'a rapor: Anketlere olumlu yansıdı
    Balıkçıların ağına 'canavar' takıldı! Korkutan gerçeği 4,5 saat sonra fark ettiler
    Bakan Kirişci duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi... Ucuz et satışı başladı
    Rooney'den şok suçlama geldi! Ronaldo'dan olay paylaşım
    'Babanı kim öldürdü biliyor musun? Gir içeri, katil orada'
    'Giresun-Ordu arası 15 dakikaya inecek'
    Camdaki Kız'da şoke eden fotoğraf! 'Korktuğu gerçekle yüzleşti'
    Döverek öldürdüler! Bir de iyi hal indirimi aldılar
    Dünyanın en kötü kokuları bulundu! Kahvaltının vazgeçilmezi de listede
    Ozan Tufan bombası! Ezeli rakip devrede
    Babasının yalvarışları sonrası teslim olmuştu! İkinci operasyonda intihar etti
    Rus sermayesi kısıtlandı! İşte Türkiye'nin avantajı
    Birçok hastalığın tedavisine destek olan yöntem! MHRS'den randevu dönemi
    Nisa Mihriban bebeğin annesinin ailesi yok oldu! Komşular konuştu
    Nisa Mihriban bebeğin annesinin ailesi yok oldu! Komşular konuştu
    Biden için samimiyet sınavı zamanı
    Biden için samimiyet sınavı zamanı
    Kurmaylardan Erdoğan'a rapor: Anketlere olumlu yansıdı
    Kurmaylardan Erdoğan'a rapor: Anketlere olumlu yansıdı
    Balıkçıların ağına 'canavar' takıldı! Korkutan gerçeği 4,5 saat sonra fark ettiler
    Balıkçıların ağına 'canavar' takıldı! Korkutan gerçeği 4,5 saat sonra fark ettiler
    Bakan Kirişci duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi... Ucuz et satışı başladı
    Bakan Kirişci duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi... Ucuz et satışı başladı
    Rooney'den şok suçlama geldi! Ronaldo'dan olay paylaşım
    Rooney'den şok suçlama geldi! Ronaldo'dan olay paylaşım
    'Babanı kim öldürdü biliyor musun? Gir içeri, katil orada'
    'Babanı kim öldürdü biliyor musun? Gir içeri, katil orada'
    'Giresun-Ordu arası 15 dakikaya inecek'
    'Giresun-Ordu arası 15 dakikaya inecek'
    Camdaki Kız'da şoke eden fotoğraf! 'Korktuğu gerçekle yüzleşti'
    Camdaki Kız'da şoke eden fotoğraf! 'Korktuğu gerçekle yüzleşti'
    Döverek öldürdüler! Bir de iyi hal indirimi aldılar
    Döverek öldürdüler! Bir de iyi hal indirimi aldılar
    Dünyanın en kötü kokuları bulundu! Kahvaltının vazgeçilmezi de listede
    Dünyanın en kötü kokuları bulundu! Kahvaltının vazgeçilmezi de listede
    Ozan Tufan bombası! Ezeli rakip devrede
    Ozan Tufan bombası! Ezeli rakip devrede
    Babasının yalvarışları sonrası teslim olmuştu! İkinci operasyonda intihar etti
    Babasının yalvarışları sonrası teslim olmuştu! İkinci operasyonda intihar etti
    Rus sermayesi kısıtlandı! İşte Türkiye'nin avantajı
    Rus sermayesi kısıtlandı! İşte Türkiye'nin avantajı
    Birçok hastalığın tedavisine destek olan yöntem! MHRS'den randevu dönemi
    Birçok hastalığın tedavisine destek olan yöntem! MHRS'den randevu dönemi