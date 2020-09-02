Ağustos ayında en fazla ihracat hazır giyimde

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 1 milyar 545 milyon 731 bin dolarlık ihracata imza attı.

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünü 1 milyar 544 milyon 708 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 374 milyon 942 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ağustos ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 39,3'le fındık ve mamülleri sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 7,4'lük azalışla 9 milyar 425 milyon 541 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 14,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 10,2 yükselişle 1 milyar 684 milyon 43 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda yüzde 5,2 azalışla 322 milyon 676 bin dolarlık ihracat yapıldı.

En çok ihracat Almanya'ya gerçekleşti

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 210 milyon dolar ile Almanya, 989,2 milyon dolar ile İngiltere ve 739,6 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,3’e yükseldi.Aralarında İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda’nın da yer aldığı tam 14 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 5,15 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 41,3 seviyesine düştü.

İllerin ihracatına bakıldığında, ağustos ayında 51 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 5 milyar 158 milyon dolarla İstanbul, 863 milyon dolarla Bursa ve 778 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 514 artışla 21 milyon dolar ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 132 artışla 12 milyon dolara ulaşan Adıyaman ve yüzde 73 artışla 21 milyon dolar ihracat yapan Ordu’da yaşandı. Mardin’de makine sektörü ihracatını 14 kat artırırken, Şırnak’ta yaş meyve sebze sektörünün ihracatını yüzde 270, Konya’da savunma ve havacılık sektörünün ihracatını yüzde 263 artırdığı görüldü.

171 ülkeye TL ile ihracat yapıldı

Ay boyunca 171 ülkeye toplam 3 milyar 703 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6.114 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.

Miktar bazında ihracat ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 11,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, ağustos ayında avro -dolar paritesinin pozitif etkisi 331 milyon 848 bin dolar oldu.