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Airbus, Çin'de bir tesis daha kuracak

Fransız uçak devi Airbus, Çin’deki tesislerine bir yenisini daha ekleme kararı aldı.

20.01.2022 - 13:30 |
Airbus, Çin'de bir tesis daha kuracak

Şirket, Çin’in Chengdu kentine uçak dönüşüm merkezi kuracağını açıkladı. Söz konusu anlaşma söküm şirketi Tarmac Aerosave, Airbus’ın iştiraki olan Satair ve Chengdu kentinin yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda imzalandı. Airbus bu kararın Avrupa dışında doğrudan yatırım yaptıkları ilk uçak geri dönüşüm projesi olduğuna vurgu yaptı.

Çin’in yeşil dönüşüm stratejisinin bu yatırım kararının alınmasında büyük bir rol oynadığını söyleyen Airbus’ın Çin CEO’su George Xu, tesisin devreye girmesiyle uçak ve havacılık malzemelerinin geri dönüşüm verimliliğinin artacağını ve havacılık sektörünün sürdürülebilir kalkınmasının destekleneceğini ifade etti.

6 milyar yuana (945 milyon dolar) mal olacak tesisin hızlıca kurularak Eylül 2023’te faaliyete geçmesi hedefleniyor. Tesis 125 uçak depolama kapasitesine sahip olacak ve 2030 yılına kadar 685 uçağın depolanması ile 98 uçağın sökümünü yapacak.

Öte yandan Airbus’ın Çin’deki bir diğer tesisi Temmuz 2021’de faaliyete başlamıştı. Çin’in kuzeyindeki Tianjin kentinde kurulan üretim merkezinde Airbus ve Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi (AVIC) iş birliğiyle bir Airbus A320 gövde donanımı projesine başlandı.

Airbus’tan yapılan açıklamada iş birliğinin Çin’deki tedarik zincirinin bir uzantısı olduğu ve Airbus ile Çin arasındaki endüstriyel iş birliği için bir milat olduğu ifade edildi.

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