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Airbus, Çin'de yeni bir merkez oluşturacak

Airbus, Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde 2023 yıl sonu itibarıyla uçaklarının bakımına ve geri dönüşümüne tahsis edilecek bir merkez oluşturulacağını açıkladı.

04.04.2022 - 09:37 |
Airbus, Çin'de yeni bir merkez oluşturacak

Airbus, Çin'in Tianjin kentinde 2008 yılında bir A320 montaj hattı ve 2017 yılında da imal sürecinin ince işlerini tamamlama merkezi kurduktan sonra Çin'de yeni bir faaliyet alanı açıyor.

Airbus firması nezdinde uçakların ömür döngüsü proje şefi Wolfgang Kortas, söz konusu yatırımın birkaç milyon euro tutarında olup 2030 yılı perspektifinde 300 kişilik istihdam hacmi yaratacağını bildirdi.

Çin'de gerçekleştirilecek bu tesis 690 bin metrekare alan kaplayacak ve 125 uçaklık stok kapasitesine sahip olacak. Airbus, Çin'in dünyanın en büyük havacılık piyasası olduğunun bilincinde. Dolayısıyla ülkede çok kapsamlı bir bakım ve demontaj talebinin oluşması kaçınılmaz. Nitekim Wolfgang Kortas, 250 ile 300 uçağın 2030 yılına değin Çin'de ve bir o kadarının da diğer Asya ülkelerinde stoklanması gerekeceğini açıklıyor.

Halen hizmette bulunan 3 bin 800 uçağa sahip Çin filosu geri kalan Asya ülkelerinin toplamına eş değer büyüklükte.

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