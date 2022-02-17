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Airbus cirosunu artırdı

Airbus dördüncü çeyrekte yaşanan düşüşe rağmen 2021 yılında cirosunu yüzde 4 artırmayı başardı.

17.02.2022 - 09:46 |
Airbus cirosunu artırdı

Dördüncü çeyrekte yüzde 14 azalarak 16,99 milyar euro olan ciro, 2021 yılının tamamında 52 milyar 149 milyon euro seviyesine çıktı.

Faiz ve vergi öncesi karın dördüncü çeyrekte yüzde 18 düşüşle 1,5 milyar euro olduğunu belirten Airbus, 2021'in tamamında ise düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi karın 4,87 milyar eurodan 5,5 milyar euroya çıktığını vurguladı.

Faaliyet karı da 2021'de 1,7 milyar eurodan 4,86 milyar euro seviyesine yükseldi.

2021 yılını 4 milyar 213 milyon euro net kar ile kapatan Airbus, 2021 için hisse başına 1,5 euro temettü dağıtma kararı da aldı.

Airbus ayrıca 2021 yılında 611 olan teslim edilen uçak sayısını bu yıl 720'ye çıkaracağını öngördü.

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