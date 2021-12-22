Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAkaryakıtta ÖTV kararı
HaberlerUzmanpara Haberleri Akaryakıtta ÖTV kararı

Akaryakıtta ÖTV kararı

Akaryakıtta sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bugünden itibaren her bir malın fiyatında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşen azalış tutarı kadar artırılacak.

22.12.2021 - 09:54 |
Akaryakıtta ÖTV kararı

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre söz konusu malların fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artış olması durumunda ise bu malların ÖTV tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Ancak artış suretiyle belirlenen her bir yeni fiyat, baz fiyat kabul edilmek suretiyle uygulanacak.

Karar kapsamında belirlenecek ÖTV tutarları her bir mal itibarıyla 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacak.

ÖTV tutarları her bir mal itibarıyla 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarına ulaştığında bu tutarlara gelen her bir mal bakımından, 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kalkmış sayılacak.

6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek! Mahkemeden '26 Ocak' kararı
Köprü, otoyol ve uçak bileti fiyatlarına ilişkin flaş açıklama
2 pitbullun saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den haber var
İlk vukuatı değilmiş! Öğretmene ağır ceza
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Kuveyt'te Cüneyt Çakır rüzgarı! Maç biter bitmez ortalık karıştı
Gözaltına alınan ABD'linin diplomatik pasaportu ortaya çıktı
Ailesinden haber alamıyordu! Ünlü oyuncunun tarifsiz acısı
Patladı: 'Seba’ya küfredenler; bu fotoğrafa iyi bakın!'
İlk kez görüldü! Parlayan kar bulundu
Kent yok oldu! Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Yengeç burcunu neler bekliyor? Tutulmalara dikkat edin
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek! Mahkemeden '26 Ocak' kararı
Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek! Mahkemeden '26 Ocak' kararı
Köprü, otoyol ve uçak bileti fiyatlarına ilişkin flaş açıklama
Köprü, otoyol ve uçak bileti fiyatlarına ilişkin flaş açıklama
2 pitbullun saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den haber var
2 pitbullun saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den haber var
İlk vukuatı değilmiş! Öğretmene ağır ceza
İlk vukuatı değilmiş! Öğretmene ağır ceza
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Kuveyt'te Cüneyt Çakır rüzgarı! Maç biter bitmez ortalık karıştı
Kuveyt'te Cüneyt Çakır rüzgarı! Maç biter bitmez ortalık karıştı
Gözaltına alınan ABD'linin diplomatik pasaportu ortaya çıktı
Gözaltına alınan ABD'linin diplomatik pasaportu ortaya çıktı
Ailesinden haber alamıyordu! Ünlü oyuncunun tarifsiz acısı
Ailesinden haber alamıyordu! Ünlü oyuncunun tarifsiz acısı
Patladı: 'Seba’ya küfredenler; bu fotoğrafa iyi bakın!'
Patladı: 'Seba’ya küfredenler; bu fotoğrafa iyi bakın!'
İlk kez görüldü! Parlayan kar bulundu
İlk kez görüldü! Parlayan kar bulundu
Kent yok oldu! Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha
Kent yok oldu! Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Yengeç burcunu neler bekliyor? Tutulmalara dikkat edin
Yengeç burcunu neler bekliyor? Tutulmalara dikkat edin
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Dehşeti yaşadı! Kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdı

Dehşeti yaşadı! Kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdı

Son dakika! Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Son dakika! Faruk Tınaz hayatını kaybetti