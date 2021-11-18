Alibaba'nın cirosu beklentileri yakalayamadı

Alibaba'nın 30 Eylül'de tamamlanan ikinci çeyrekte cirosu yüzde 29 artışla 200,69 milyar yuan (31,44 milyar $) oldu. Analistler ise 204,74-204,93 milyar yuan ciro bekliyorlardı.

Alibaba, mali yılın tamamında cirosunun yüzde 20-23 aralığında artmasını bekliyor.

İkinci çeyrekte hissedarlara dağıtılabilir hisse başına karı 1,97 yuan (0,31 dolar) seviyesinde gerçekleşti. Beklenti ise hisse başına karın 1,59 yuan olacağı yönündeydi.