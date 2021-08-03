Alibaba'nın cirosunda büyük artış

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba Group Holding, mali yılının ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 34 artırdı. Ancak analistlerin 209,39 milyar yuan olan beklentilerini yakalayamadı.

JD.com ve Pinduoduo gibi küçük rakipleri ile kıyasıya rekabete giren Alibaba, çekirdek ticari cirosunun yüzde 35 artışla 180,24 milyar yuan olduğunu vurguladı. Analistler ise cironun 184,23 milyar yuan olmasını bekliyorlardı.

Alibaba Group'un ilk çeyrekte cirosu 205,74 milyar yuan oldu. Geçen yılın aynı döneminde ciro 153,75 milyar yuan seviyesindeydi.

İlk çeyrekte dağıtılabilir hisse başına kar 16,38 yuan (2,54 dolar) oldu.