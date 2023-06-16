'Alman ekonomisi bu yıl daralacak'

Bundesbank, Alman ekonomisi için 2023 yılı daralma beklentisini yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e revize ederken, 2024 ve 2025 için GSYH büyüme tahminlerini yüzde 1,2 ve 1,3 olarak korudu.

Almanya'da enflasyonun bu yıl yüzde 6 olacağını öngören Bundesbank, fiyat artışlarının gelecek yıl yüzde 3,1'e ve 2025'te yüzde 2,7'ye gerileyeceğini tahmin etti.

Bundesbank yaptığı değerlendirmede, "Alman ekonomisi geçtiğimiz 3 yıldaki krizlerden üstün bir gayretle toparlanmaya çalışıyor. Ancak yüksek enflasyonun sonuçları ile başa çıkmakta hala zorlanıyor. Enflasyona ilişkin riskler yukarı yönlü. Eğer ücretler ve karar daha güçlü şekilde artar ise yüksek enflasyon daha köklü, sağlam hale gelebilir" dedi.