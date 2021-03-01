Alman otomotiv sektöründe durum iyileşiyor

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, ocakta eksi 7,7 olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, şubatta 5,4 puan artarak eksi 2,3 puana yükseldi.

Ülkede otomotiv sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi de 15,1 puandan 37 puana çıktı.

Ankete ilişkin açıklamada, "Alman otomobil üreticileri ve tedarikçileri, ekimde mevcut iş durumlarını bir önceki aya göre daha iyi değerlendirdiler. Aynı zamanda, yöneticiler önümüzdeki aylara ilişkin belirgin şekilde daha iyimserler." ifadesine yer verildi.

Alman şirketlerinin üretimlerini artırmayı planladığı belirtilen açıklamada, "Otomobil üreticileri ihracatlarının artmasını bekliyorlar. Ancak, şirketlerin işlerini yürütmek için daha az çalışana ihtiyacı olacak. İstihdam planları iş kayıplarını gösteriyor.” denildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şu anda, otomobil üreticileri hala kışın ortasında sıkışmış durumda. Ancak baharı dört gözle bekliyorlar. Uluslararası pazarlara bakış sektörü mutlu ediyor.” ifadesini kullandı.

Ifo'ya göre, Almanya'da üretilen otomobillerin yüzde 70'i Kovid-19'un en fazla etkilediği ülkeler içinde yer alan İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve ABD'ye ihracat ediliyor. Çin de son yıllarda İngiltere ve ABD'nin ardından Alman üreticiler için önemli bir ihracat ülkesi haline geldi.