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Alman perakendeciler satış tahminlerini korudu

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), son çeyrekte ekonomik toparlanmada durgunluk beklentisine rağmen, 2021'de perakende satışların geçen yıla göre yüzde 1,5 büyüyeceği öngörüsünü korudu.

15.10.2021 - 13:07 | | AA
Alman perakendeciler satış tahminlerini korudu

HDE Başkanı Stefan Genth, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 krizinde ekonomik faaliyetlerin kısıtlanmasından dolayı tüketicilerin 100 milyar euro tasarruf sağladıklarını belirterek, bu nedenle ülkede “özel tüketimin” sağlam bir temeli olduğunu kaydetti.

Genth, “İç pazar, pandemide bile ekonomiyi destekleyecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl neredeyse yüzde 20 artırması beklenen "internet perakende satışların" büyümenin ana itici gücü olacağını belirten Genth, ülkede perakendecilerin lojistik sıkıntılarına rağmen Noel bayramı için iyi hazırlandıklarını bildirdi.

HDE, daha önce salgın nedeniyle daha fazla kısıtlama olmaması halinde 2021'de perakende satışların geçen yıla göre yüzde 1,5 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu. HDE perakende satışların toplamının bu yıl 586 milyar euroya ulaşmasını bekliyor.

Yüksek enflasyon seviyesinin fiyat beklentileri üzerinde etkisi olduğu belirtilen HDE, Almanya'da yıllık enflasyonun yüzde 4,1 ile 1993'ten bu aya en yüksek seviyede olmasının da tüketicilerin satın alma isteğini olumsuz etkilediğini de vurguluyor.

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen 5 ekonomik düşünce kuruluşu, tedarik zincirindeki sıkıntıların sanayi üretimini yavaşlatması nedeniyle Almanya'nın 2021 büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,4'e düşürmüştü.

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