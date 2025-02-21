Almanya'da ekonomik aktivite hızlandı

PMI anketi, ilk çeyreğin ortasında hizmet sektöründeki faaliyetlerin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmesinin, dokuz ayın en yavaş düşüşünü kaydeden imalat üretimindeki düşüşün etkisinin azalmasıyla aynı döneme denk geldiğini gösterdi.

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Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde istihdam, mal üreten sektördeki iş kayıplarının hizmet firmalarındaki artan iş gücü sayısını dengelemesiyle mütevazı bir düşüş ortaya koydu.

HCOB Flash Almanya Bileşik PMI Üretim Endeksi, Ocak ayındaki 50,5 seviyesinden Şubat ayında 51,0 seviyesine yükseldi. Mütevazı büyüme oranı, iş faaliyetlerinin art arda üç ay boyunca yükseldiği hizmet sektöründeki sürekli artıştan kaynaklandı.

Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Genel olarak, ekonomi en azından yılın ilk iki ayı için yeniden büyüme patikasına girmiş görünüyor. PMI ve diğer verileri dikkate alan GSYH tahminimize göre, imalat sanayinin büyüme üzerindeki etkisi azalmakta ve hizmetlerdeki büyüme bunu telafi etmektedir" dedi.