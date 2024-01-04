Almanya'da enflasyon yükseldi
Almanya’da aralıkta enflasyon aylık ve yıllık bazda yükseliş gösterdi.
04.01.2024 - 16:02 | | UZMANPARA
Almanya’da aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre öncü verilerle tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 3.7 oranında artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.
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Kasımda yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 3.2 seviyesindeydi.
Aylık bazda tüketici fiyatları ise yüzde 0.1 oranında arttı. Bir önceki ay tüketici fiyat endeksi yüzde 0.4 oranında gerilemişti.