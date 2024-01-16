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Almanya’da enflasyon yükseldi

Almanya’da aralık ayında enflasyon aylık ve yıllık bazda yükseliş gösterdi.

16.01.2024 - 10:08 | | UZMANPARA
Almanya’da enflasyon yükseldi

Almanya’da aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre aralıkta yıllık enflasyon yüzde 3.7 seviyesine yükseldi. Piyasalar da yıllık yüzde 3.7 oranında enflasyon bekliyordu. 

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Bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 3.2 seviyesindeydi.  

Aralıkta aylık bazda enflasyon yüzde 0.1 artışla piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Kasımda aylık enflasyon yüzde 0.4 oranında düşüş göstermişti. 

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