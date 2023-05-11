Almanya'da gıda tedarik darboğazı hafifledi
Alman gıda perakendecilerinin tedarik darboğazı nisan ayında hafifledi, ancak birçok işletme için hala sorun olmaya devam ediyor.
11.05.2023 - 13:40 |
Ifo tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre nisan ayında ankete katılan şirketlerin yüzde 70,4'ü darboğaz bildirdi. Bu oran mart ayında yüzde 77,7 seviyesinde bulunuyordu.
Ifo Uzmanı Patrick Höppner, "Arz sorunlarının azalmasına rağmen gıda fiyatları baskısı yüksek olmaya devam ediyor ve perakendecilerin çoğu fiyatların kısa vadede yükselmeye devam etmesini bekliyor" dedi.
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