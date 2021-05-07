Almanya’da ihracat artışı devam etti

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, martta yüzde 1,2 artışla 111,5 milyar euroya çıktı. Mart ayı ihracat verisine ilişkin beklenti, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artış olacağı yönündeydi.

Böylece ihracat artışı şubat ayına göre ivme kazanarak Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin mayısta gevşetilmesinden sonra yükselişini art arda 11'inci aya taşıdı. Ülkenin ihracatı şubatta yüzde 1 artış göstermişti.

Destatis, Almanya’nın ihracatının Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 0,9 altında kaldığını da belirtti.

Cari işlemler fazlası martta 30,2 milyar euro

Martta ithalat ise yüzde 6,5 artarak 97,8 milyar euroya yükseldi. Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 14,3 milyar euro oldu.

Mart 2020’ye göre ise ihracat yüzde 16,1 ve ithalat yüzde 15,5 arttı.

Almanya'da mart ayı ihracatının 67,5 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 57,7 milyar euroluk bölümü de AB'den geldi.

Mart 2020’ye göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 21,2 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 18,4 arttı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası martta 30,2 milyar euro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Mart 2020’de 24,8 milyar euro olmuştu.

Çin’e ihracat şubatta yüzde 37,9 arttı

Öte yandan, Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı Mart 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 27,9 artarak 10,3 milyar euroya yükseldi. Çin'den ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artarak 11,7 milyar euroya çıktı.

Söz konusu dönemde Kovid-19'un en çok etkilediği ülkelerden ABD’ye ihracat yüzde 18,8 yükselerek 11,1 milyar euroya ve ithalat da yüzde 1,5 artarak 6,7 milyar euroya yükseldi.

Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı İngiltere’ye ihracatının martta bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 13,2 düşerek 6,5 milyar euroya gerilemesi dikkati çekti. Almanya’nın bu ülkeden ithalatı ise yüzde 1,6 artışla 3,1 milyar euroya indi.

Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı martta yüzde 9,1 artarak 2 milyar 33 milyon euro, Türkiye'den ithalatı ise yüzde 19,8 yükselişle 1 milyar 607 milyon euro oldu.

İhracat beklentileri son 10 yılın en yükseğinde

Öte yandan, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), 4 Mayıs’ta bu yıl için Almanya’nın ihracatına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 6’dan yüzde 8 yükseltmişti.

DIHK, özellikle Çin ve ABD’den Alman ürünlerine talebin artması, yukarı yönlü revizeye sebep olarak göstermişti.

Almanya'nın 2020 yılı ihracatı Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik krizin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 9,3 düşerek 1 trilyon 204,7 milyar dolara gerilemişti.

Bu arada, Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, nisanda Kovid-19 salgını ardından küresel ekonomide toparlanma umutlarıyla son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Birçok ülkede salgının imalat üzerinde etkisi sınırlı kalmasının, özellikle Alman makinelerine olan talebi artırdığı belirtiliyor.