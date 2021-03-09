Almanya'da ihracat artışı ocakta da devam etti

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ocakta yüzde 1,4 artışla 108,8 milyar euroya çıkarak beklentileri aştı. Ocak ayı ihracat verisine ilişkin beklenti, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 düşüş olacağı yönündeydi.

Böylece ihracat, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin mayısta gevşetilmesinden sonra yükselişini art arda 9'uncu aya taşıdı.

İhracatın yılın ilk ayında ivme kazanmasında, ülkenin en önemli ticaret ortağı Çin'deki ekonomik toparlanma ve diğer önemli ticaret ortaklarında artan sanayi üretimi etkili oldu.

Destatis, Almanya’nın ihracatının Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 3,3 altında kaldığını belirtti.

Cari işlemler fazlası ocakta 16,9 milyar euro

Ocakta ithalat ise yüzde 4,7 azalarak 86,5 milyar euroya geriledi. Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 22,2 milyar euro oldu.

Ocak 2020’ye göre ise ihracat yüzde 8, ithalat yüzde 9,8 düştü.

Almanya'da ocak ayı ihracatının 54,5 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 44,3 milyar euroluk bölümü de AB'den geldi.

Ocak 2020’ye göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 6 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 5,9 düştü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası ocakta 16,9 milyar euro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Ocak 2020’de 15,9 milyar euro olmuştu.

Çin’e ihracat ocakta yüzde 3,1 arttı

Öte yandan, Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı ocakta 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 artarak 7,5 milyar euroya yükseldi. Çin'den ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 10,5 milyar euroya çıktı.

Söz konusu dönemde Kovid-19'un en çok etkilediği ülkelerden ABD’ye ihracat yüzde 6,2 düşerek 8,5 milyar euroya ve ithalat da yüzde 22,8 azalarak 4,7 milyar euroya geriledi.

Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı İngiltere’ye ihracatı Brexit ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 29 düşerek 4,3 milyar euroya gerilemesi dikkati çekti. Almanya’nın bu ülkeden ithalatı ise yüzde 56,2 düşerek 1,6 milyar euroya geriledi.

Almanya'nın 2020 yılı ihracatı Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik krizin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 9,3 düşerek 1 trilyon 204,7 milyar dolara gerilemişti.