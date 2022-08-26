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Almanya'da ihracatçıların karamsarlığı sürüyor

Almanya'da ihracatçıların duyarlılığı enerji krizi ve zayıf küresel ekonomik ortam nedeniyle ağustos ayında bir önceki aya göre daha karamsar bir görünüm sergiledi.

26.08.2022 - 09:45 |
Almanya'da ihracatçıların karamsarlığı sürüyor

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Ifo İhracat Beklentileri Endeksi -0,4 puandan -2,7 puana geriledi. Böylece mart ayında görülen -3,1 puandan sonra en düşük rakama gelindi.

Sektörlerin çoğu ihracatın düşmesini bekliyor, ancak araç üreticileri ve tedarikçileri ihracatta önemli artış tahmin ediyor. Giyim sektöründe de uluslararası satışların yükselmesi bekleniyor.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.

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