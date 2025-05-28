Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da işsizlik rakamları açıklandı
HaberlerUzmanparaAlmanya'da işsizlik rakamları açıklandı

Almanya'da işsizlik rakamları açıklandı

Almanya'da işsizlik rakamları belirsiz bir ekonomik ortamda büyük firmaların iş gücünü yeniden düzenleme planlarını yoğunlaştırmasıyla bu ay yükseldi.

28.05.2025 - 11:25 | | Foreks Haber
Almanya'da işsizlik rakamları açıklandı

Almanya Federal İş Ajansı'nın yayınladığı verilere göre mevsimsellikten arındırılmış işsizlik başvuruları Nisan ayındaki 6.000'den hızlanarak 34.000'e yükseldi.

Haberin Devamı

Ekonomistler 14.000 artış bekliyordu. Almanya'nın düzeltilmiş işsizlik oranı %6,3'te kalarak beklentilere paralel gerçekleşti. Ajans, Mayıs ayında 634.000 boş iş pozisyonu olduğunu ve bunun 2024 yılının aynı ayına göre 67.000 daha az olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Montella tercihini yaptı

SON DAKİKA | A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Montella tercihini yaptı

Sırtında demir borularla yürüyordu! Ölümden dönülen an: Resmen havada uçtu

Sırtında demir borularla yürüyordu! Ölümden dönülen an: Resmen havada uçtu