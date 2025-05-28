Almanya'da işsizlik rakamları açıklandı

Almanya Federal İş Ajansı'nın yayınladığı verilere göre mevsimsellikten arındırılmış işsizlik başvuruları Nisan ayındaki 6.000'den hızlanarak 34.000'e yükseldi.

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Ekonomistler 14.000 artış bekliyordu. Almanya'nın düzeltilmiş işsizlik oranı %6,3'te kalarak beklentilere paralel gerçekleşti. Ajans, Mayıs ayında 634.000 boş iş pozisyonu olduğunu ve bunun 2024 yılının aynı ayına göre 67.000 daha az olduğunu söyledi.