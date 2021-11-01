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Almanya'da perakende satışlar düştü

Almanya'da reel perakende satışlar, eylülde yüzde 0,6 artış beklentisine karşın yüzde 2,5 geriledi.

01.11.2021 - 14:40 | | AA
Almanya'da perakende satışlar düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin eylül ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 düştü. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,9 düşüş kaydetti.

Perakende satışlardaki aylık yüzde 2,5'lik düşüşün, piyasaların yüzde 0,6'lık artış beklentisine karşın gelmesi dikkati çekti.

Destatis, eylülde gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin yüksek olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar Ağustos 2021’ye göre reel olarak yüzde 0,9 arttı. Süpermarketlerin satışları ise söz konusu dönemde yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

İnternet ve posta yolu ile siparişleri reel olarak aylık bazda yüzde 2 ve mobilya, beyaz eşya ve inşaat malzemeleri perakende satışları da yüzde 6,1 geriledi.

Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) reel satışlarında ise yüzde 5,1 düşüş görüldü.

Bu arada, Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), daha fazla salgın kısıtlaması olmazsa, 2021’de perakende satışların geçen yıla göre yüzde 1,5 büyümesini öngörüyor. HDE bu yıl perakende satışların toplamının 586 milyar euroya ulaşmasını bekliyor.

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