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Almanya'da perakende satışlar düştü

Almanya'da perakende satışlar nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 geriledi.

30.05.2025 - 10:40 | | AA
Almanya'da perakende satışlar düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nisan ayı perakende satış öncü verilerini açıkladı. Verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

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Almanya'da nisanda perakende satışlar, 2024'ün aynı ayına göre ise yüzde 2,3 artış kaydetti. Piyasa beklentileri, nisanda Almanya'da perakende satışların aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,8 artması yönündeydi.

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