Almanya'da perakende satışlar yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) ilk sonuçlarına göre, Almanya'daki perakende şirketleri Eylül 2024'te, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış Ağustos 2024'e kıyasla reel olarak (fiyatlara göre ayarlanmış) %1,2 ve nominal olarak (fiyatlara göre ayarlanmamış) %0,6 daha fazla ciro elde etti.

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Ekonomistler ise perakende satışların reel olarak yüzde 0,5 azalmasını bekliyordu. Bu ayda nominal ve reel sonuçlar arasındaki fark, özellikle petrol ürünleri fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı.

Şubat 2024 ile birlikte Şubat 2021'den bu yana en düşük ay olan Eylül 2023 ile karşılaştırıldığında, perakende sektörü satışlarında reel olarak %3,8 ve nominal olarak %3,9 artış kaydedildi. Yıllık bazda satışların reel olarak sadece yüzde 1,6 artması bekleniyordu. Perakende satışlar en son Eylül 2022'de Eylül 2024'e kıyasla daha yüksek gerçekleşmişti.