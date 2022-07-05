'Almanya'da perakende sektörü daralabilir'

Almanya Perakende Birliği perakende sektörü için 2022 yılı nominal büyüme beklentisini yüzde 3 olarak korudu. Bunun enflasyondan arındırıldığında reel olarak yüzde 2 daralma anlamına geldiğini belirtti.

HDE fiziki binalarda faaliyet gösteren perakendecilerin cirolarının bu yıl nominal olarak yüzde 1,4 büyüyeceğini öngörürken, online perakendecilerin cirolarında yüzde 12,4 artış bekliyor.

Perakende sektöründe toplam cironun 607,1 milyar euro olacağı tahmin ediliyor.