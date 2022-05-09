'Almanya'da stagflasyon riskleri arttı'

Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank CEO'su Manfred Knof, Ukrayna'daki savaştan kaynaklı güçlü ters rüzgarlara hazırlanılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna savaşının sonucu olarak Almanya'nın enerji tedarikinin risk altında olduğunu, tedarik zincirlerinin kırıldığını ifade eden Knof, Almanya'da enflasyonun yüksek olduğuna da işaret etti.

11 Mayıs'ta yapacağı konuşmanın metnini önceden basına veren Knof, artan enerji fiyatlarının enflasyonu yükselttiği bir ortamda Rusya'dan fosil yakıtların alımına ambargo uygulanması halinde Alman ekonomisinin bir daralma ile karşı karşıya kalabileceği uyarısını yaptı.