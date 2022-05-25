Almanya'da tüketici güveni toparlandı

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından 2 bin katılımcıyla düzenlenen anket sonuçlarına göre hazırlanan tüketici güven endeksi haziran ayı için mayıs ayındaki -26,6'dan -26 seviyesine toparlandı.

GfK yöneticisi Rolf Buerki yaptığı değerlendirmede "Tüketici güveni hafif şekilde iyileşti, ancak hala çok düşük seviyede. Pandemi ile ilişkili tedbirlerin gevşetilmesine rağmen Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyon tüketiciler üzerinde ağır şekilde baskı yaratıyor" dedi.

Anket 5-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.