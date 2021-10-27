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Almanya'da tüketici güveni yükseldi

Almanya'da bu ay için 0,4 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, enflasyondaki yükselişe rağmen kasım ayı için 0,5 puan artarak 0,9 puana yükseldi.

27.10.2021 - 10:26 | | AA
Almanya'da tüketici güveni yükseldi

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, eylülde revize edilerek bu ay için 0,4 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, kasım ayı için 0,5 puanlık artışla 0,9 puana çıktığı belirtildi. Beklenti endeksin 0,5 puana yükselmesi yönündeydi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Art arda yaşanan artışla birlikte, tüketici güveni artan enflasyona meydan okuyor. Almanya vatandaşları daha fazla fiyat artışı bekliyor. Bu nedenle daha da yüksek fiyatlardan kaçınmak için şimdi satın almanın uygun olduğunu düşünüyorlar.” ifadesini kullandı.

Buerkl, fiyatlar artmaya devam ederse, bunun tüketici üzerinde bir baskı oluşturacağı ve bunun da temel bir toparlanmayı geciktirebileceği uyarısında bulundu.

Almanya'da yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,1'e yükselerek 28 yıl sonra ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıkmıştı.

Ülkede enflasyonun ilk kez 1993 Aralık ayından bu yana yüzde 4’ün üzerine çıkması Alman kamuoyunda "yüksek enflasyon yılları geri mi geliyor?" tartışmasını başlatmıştı.

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