Almanya'da üretici fiyatlarında düşüş sürdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre üretici fiyatları mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artış gösterdi.

Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 15,8 olan üretici fiyatları artışının yüzde 9,8'e ineceği yönündeydi.

Üretici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 2,6 geriledi. Analistler yüzde 0,5 düşüş olmasını bekliyordu.

Enerji fiyatlarında son aylarda yaşanan düşüşle birlikte yıllık artış yüzde 6,8 seviyesine kadar indi. Doğal gaz fiyatları ise yıllık yüzde 19,1 yukarı gelerek yüksek seviyelerde kalmaya devam etti.

Enerji fiyatları hariç bırakıldığında üretici fiyat artışı yüzde 7,9 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarında artış mobilya fiyatlarının etkisiyle yüzde 10 olarak gerçekleşti.