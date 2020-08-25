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25.08.2020 - 11:29 | | AA

Almanya'nın bütçe açığı 51,6 milyar euro oldu

Almanya’da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan “bütçe açığı” yılın ilk yarısında 51,6 euro oldu.

Almanya'nın bütçe açığı 51,6 milyar euro oldu
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Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), açıkladığı verilere göre, yılın ilk yarısında ülkenin kamu gelirleri açığı 51,6 milyar avro ile cari fiyatlarla (güncel piyasa fiyatları) Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 3,2’sine denk geldi. 2019’nun ilk yarısında 46,5 milyar avro bütçe fazlası kayıtlara geçmişti.

Kamu gelirleri, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azalarak 766,7 milyar euro, giderleri yüzde 9,3 artışla 818,3 milyar euro olarak kaydedildi.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 51,6 milyar euro olarak gerçekleşti. 27,1 milyar euro ile en fazla bütçe açığı federal devletin oldu.

Kamu gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 azalış göstermesi dikkati çekti.

Almanya’da 8 yıldır art arda bütçe fazlasının ardından bu yıl Kovid-19 salgınının neden olduğu kriz nedeniyle bütçe açığı bekleniyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) bu yıl bütçe açığının vergi gelirlerinin düşmesi, kısa çalışma ödenekleri gibi harcamaların artmasıyla GSYH’nin yüzde 7 seviyesinde olacağı tahmininde bulunuyor.

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