Almanya'nın bütçe açığı artıyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde ülkenin kamu bütçesindeki açık, bir önceki yılın aynı dönemine göre 16,1 milyar euro artış kaydetti.

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Ülkenin kamu gelirleri, Ocak-Eylül 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artarak 1 trilyon 405,8 milyar euro, giderleri ise yüzde 5,8 yükselişle 1 trilyon 513,3 milyar euro oldu.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, yaklaşık 108 milyar euro olarak gerçekleşti. 58,2 milyar euro ile en fazla açık federal devletin olurken, kamu gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan vergi gelirleri ve harçlar yüzde 4,3 artışla 1 trilyon 200,4 milyar euroya yükseldi.

Destatis tarafından yapılan açıklamada, "Her ne kadar federal hükümet 2020'den bu yana olduğu gibi genel bütçe açığının en büyük payını üstlenmiş olsa da özellikle yerel yönetimlerde, aynı zamanda eyaletlerde ve sosyal güvenlik sisteminde finansman açıkları büyüdü." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Eyaletler ise geçen yılın aynı dönemindeki 3,1 milyar euroluk fazlanın ardından söz konusu dönemde 7,3 milyar euro açık verdi. Açıklar büyük ölçüde ek bütçelerden kaynaklandı.

Belediyelerdeki bütçe açığı ise bir önceki yıla göre 14,5 milyar euro artarak, 25,9 milyar euroya yükseldi. Sosyal sigorta sisteminde açık 8,9 milyar euroya ulaşarak, 16,1 milyar euro olarak tespit edildi.

Bu arada Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi açığı 2023’te 91,4 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti. Almanya, Kovid-19 salgını öncesi 8 yılda art arda bütçe fazlası vermişti.