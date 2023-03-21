Almanya'nın Çin'e ihracatı azaldı

Şubat ayında Almanya'nın Çin'e ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalarak 7,9 milyar euro oldu.

Ocak ayında da Çin'e ihracat yüzde 7,1 azalmıştı.

2022 yılında Almanya ile Çin arasında mal ticaret hacmi 298 milyar euro civarında gerçekleşti. Almanya'nın Çin'e ihracatı yüzde 3,1 artarak 107 milyar dolar olurken, Çin'den yapılan ithalat 2021 yılına göre göre yüzde 30 yükselerek 191 milyar dolara çıktı.