Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'nın Çin'e ihracatı azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'nın Çin'e ihracatı azaldı

Almanya'nın Çin'e ihracatı azaldı

Almanya'nın Çin'e ihracatı şubat ayında ciddi şekilde düştü.

21.03.2023 - 12:42 |
Almanya'nın Çin'e ihracatı azaldı

Şubat ayında Almanya'nın Çin'e ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalarak 7,9 milyar euro oldu. 

Ocak ayında da Çin'e ihracat yüzde 7,1 azalmıştı. 

2022 yılında Almanya ile Çin arasında mal ticaret hacmi 298 milyar euro civarında gerçekleşti. Almanya'nın Çin'e ihracatı yüzde 3,1 artarak 107 milyar dolar olurken, Çin'den yapılan ithalat 2021 yılına göre göre yüzde 30 yükselerek 191 milyar dolara çıktı. 

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Devrilen motosikletteki 2 kişi TIR’ın altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Devrilen motosikletteki 2 kişi TIR’ın altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Çin Devlet Başkanı Xi: Başkan Putin'i Çin'e davet ettim

Çin Devlet Başkanı Xi: Başkan Putin'i Çin'e davet ettim