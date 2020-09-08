Almanya'nın ihracatı temmuzda artmaya devam etti

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 5'lik artış beklentisine karşın yüzde 4,7 artarak yaklaşık 98,9 milyar avro oldu.

İhracatta temmuz ayındaki artış, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin mayısta gevşetilmesinden sonra "art arda yaşanan 3 ay artış" olarak kayıtlara geçti.

Ülkede ihracat, nisanda bir önceki aya göre yüzde 23,9 düştükten sonra mayısta yüzde 9 ve haziranda yüzde 14,9 artmıştı.

Temmuz 2019'a göre ihracat da, ithalat da düştü

Temmuzda ithalat ise yüzde 1,1 artarak 80,9 milyar avroya yükseldi.

Temmuz 2019'a göre ihracat yüzde 11, ithalat da yüzde 11,3 düştü.

Almanya'da temmuz ayı ihracatının 52,4 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 44,4 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Temmuz 2019'a göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 9,6, bu ülkelerden yapılan ithalat da yüzde 10,4 düştü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası temmuzda 20 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Temmuz 2019'da 19,4 milyar avro olmuştu.

Çin'e ihracat düşerken, ithalat arttı

Almanya'nın bu yılın ocak-temmuz dönemi ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 13,1 azalarak 679 milyar avroya, ithalatı da yüzde 10,4 düşüşle 582,7 milyar avroya geriledi.

Ülkenin ticaret fazlası, bu yılın 7 ayında 2019'un ocak-temmuz dönemine göre yüzde 26,3 azalarak 96,4 milyar avro oldu.

Öte yandan, Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı temmuzda 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 azalarak yaklaşık 8,7 milyar avroya geriledi. Çin'den ithalat ise yüzde 7,4 artarak 10,3 milyar avroya yükseldi.

Söz konusu dönemde ihracat, Kovid-19'un en çok etkilediği ülkelerden İngiltere'ye yüzde 12,6 ve ABD'ye yüzde 17 azaldı. ABD'den ithalat da yüzde 14,8 azalarak 5,2 milyar avroya geriledi.

Almanya'da hükümet, bu yıl ihracatın yüzde 12'den fazla düşmesini ve gelecek yıl da yüzde 9 artmasını bekliyor.