Almanya'nın sanayi üretimi düştü

Almanya'da Ekim-Aralık 2023 döneminde sanayi üretimi önceki üç aya göre %1,8 azaldı.

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Kasım 2023'te üretim, ön sonuçların revize edilmesinin ardından Ekim 2023'e göre %0,2 düştü.

2023 yılının tamamında imalat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış üretim bir önceki yıla göre %1,5 daha düşük oldu. Sanayide üretim bir önceki yıla kıyasla %0,7, enerji üretiminde %15 ve inşaatta %0,8 oranında düştü. Üretim Mayıs 2023'e kadar genel olarak nispeten sabit kalırken, Ağustos 2023'te mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak bir önceki ayla karşılaştırıldığında durgunlaşmanın dışında, sonraki aylarda sürekli olarak düştü.