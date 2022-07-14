Altın 11 ayın dibine indi

Altın fiyatları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle birlikte yön bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün altın yatırımcılarının gözü kulağı ABD enflasyon rakamlarındaydı.

41 YILIN REKORU KIRILDI

ABD’de haziran ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1.3, yıllık bazda ise yüzde 9.1 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırdı. Enflasyonun halen yavaşlamaması ABD Merkez Bankası’nı (Fed) sert faiz artışı uygulamaya zorluyor.

Kritik gelişme sonrası Fed’in önümüzdeki toplantıda 100 baz puanlık bir faiz artışına gidebileceği ihtimali kuvvetlenirken bu durum altın fiyatlarında baskı yarattı.

KRİTİK GELİŞME SONRASI ALTIN FİYATLARINDA BASKI ARTTI

Öte yandan bugün öğleden sonra ABD'de üretici fiyatları açıklandı. Buna göre haziran ayında üretici fiyatları aylık bazda yüzde 1.1, yıllık bazda ise 11.3 oranında artış kaydetti. Üretici fiyatlarının halen yüksek seyretmesi önümüzdeki süreçte tüketici fiyatlarının da rekor kırmaya devam edeceğini gösteriyor. Bu gelişme sonrası altın fiyatlarında baskı arttı.

ONS ALTIN 11 AYIN DİBİNDE

Geçtiğimiz güne 1725 dolardan başlayan ons altın öğleden sonra ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından sert düşüş kaydederek 1707 dolara kadar geriledi. 11 ayın dibini gören ons altın kayıplarını telafi ederek 1745 dolara kadar yükseldi. Ons altın günü 1735 dolardan tamamladı.

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Bugüne 1735 dolardan başlayan ons altın öğleden sonra 1697 dolara kadar gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesini yeniledi. Ons altında gün içerisinde en yüksek 1736 dolar seviyesi görüldü. Ons altında günlük bazda değer kaybı yüzde 2'nin üzerine çıktı.

FED RESESYONA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Fed geçtiğimiz gün Bej Kitap raporunu yayınladı. Buna göre ülkede birkaç bölgede talepte yavaşlama belirtilerinin arttığı, bazı bölgelerde ise yükselen resesyon riskine ilişkin endişelere dikkat çekildiği belirtildi.

100 BAZ PUAN TARTIŞILIYOR

ABD’de enflasyonun rekor kırmasının ardından Fed genel fiyat düzeyinde gerçekleşen yükselişi önleyebilmek için 100 baz puanlık bir faiz artışına gidebilir. Bankanın bu ay ve eylül ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 75’er baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed, 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek toplantıda 100 baz puanlık bir faiz artışına giderse bu 1990 yılından bu yana en sert faiz artışı olarak kayıtlara geçecek.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Yurt içinde ise gram altın, ons altında gerçekleşen sert düşüşten etkilenmedi. Geçtiğimiz güne 960 liradan başlayan gram altın dolar kurunun yükselişe geçmesiyle birlikte 979 liraya kadar çıktı. Gram altın günü 972 liradan tamamladı.

Bugüne 972 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 958 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 954 lira, en yüksek ise 974 lira seviyeleri görüldü. Gram altında günlük değer kaybı yüzde 1.60'ın üzerine çıktı.