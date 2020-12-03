Altın alacaklara 'fırsat' tavsiyesi!

Stratejist Cüneyt Paksoy yılın son ayında piyasalarla ilgili gelişmeleri, koronavirüs aşısının küresel piyasalar üzerindeki pozitif etkisini yorumladı.

İç piyasadaki önemli gelişmelere değinen Paksoy, bugün açıklanan enflasyon verisi ve Borsa İstanbul'daki son durumu değerlendirdi.

2 yılın en düşük seviyesini gören dolar endeksini, euro karşısında kan kaybetmeye devam eden dolarla ilgili de merak edilenleri yorumlayan Paksoy, "Dolar endeksinde aşağı yönlü hareketi bekliyorduk." dedi.

Vatandaşların oldukça merak ettiği altın ile ilgili de konuşan Paksoy, "İyi bir alım fırsatı dönemine girdik." dedi.

Paksoy yayının son bölümünde, emtia piyasasında öne çıkan platin ve gümüşteki fiyatlamaları değerlendirdi.