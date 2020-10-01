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01.10.2020 - 15:35 |

Altın alacakları canlı yayında uyardı!

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın yatırımı yapacak olanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Paksoy "Bir anda bütün varlığınızı tek adımda altına yönlendirmeyin, kademeli yönlendirin." dedi.

Altın alacakları canlı yayında uyardı!
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Mahmut Ekinci

Stratejist Cüneyt Paksoy, ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendiren Paksoy, "Yeni programın en önemli özelliği ulaşılabilir hedeflerle ilerlemek, ulaşılabilir hedefleri koyarken de enflasyonla mücadeleden asla vazgeçmemek." dedi.

Yurt dışı piyasaları da değerlendiren Paksoy, normalleşme adımları sonrası geri çekilme yaşayan dolar/TL için "7.75'in üzerinde 7.85'in önemli bir direnç eşiği olduğunu hatırlatalım. Şimdilik ılımlı bir denge var." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili de konuşan Cüneyt Paksoy, "Bir anda bütün varlığınızı tek adımda altına yönlendirmeyin, kademeli yönlendirin, kâr oluştukça kârınızı alın." dedi.

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