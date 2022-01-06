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Uzmanpara'Altın Fed'e karşı hedge aracı olabilir'
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'Altın Fed'e karşı hedge aracı olabilir'

Goldman Sachs'tan Jeffrey Currie, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tondaki söylemine rağmen altının ‘politika hatalarına karşı’ iyi bir hedge aracı olabileceğini belirtti.

06.01.2022 - 15:33 |
'Altın Fed'e karşı hedge aracı olabilir'

Currie, Fed’in politika sıkılaşmasını yanlış yönetmesi durumunda altının ons fiyatının 100 dolar artma ihtimali olduğunu söyledi.

Currie, Bloomberg TV’ye verdiği mülakatta altın varlıklarını artırmaya devam ettiklerini belirterek “Kötü bir durum yaşanma ihtimaline karşı altın alıyoruz” dedi.

Merkez bankalarının pandemi dönemi teşviklerini geri çekmeye başlamasıyla altın, geçen seneyi düşüşle tamamlamıştı. Fed’in dünkü toplantı tutanaklarında daha hızlı sıkılaşma sinyali vermesi de altın fiyatlarında baskıya neden oldu. Fiyatlar 1,793.84 dolarla bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Goldman Sachs'a göre petrol ve bakır, altına kıyasla enflasyon karşısında daha iyi bir hedge aracı olabilir. Currie genel olarak emtialarda yükseliş beklentisinde olduğunu da sözlerine ekledi.

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