'Altın Fed'e karşı hedge aracı olabilir'

Currie, Fed’in politika sıkılaşmasını yanlış yönetmesi durumunda altının ons fiyatının 100 dolar artma ihtimali olduğunu söyledi.

Currie, Bloomberg TV’ye verdiği mülakatta altın varlıklarını artırmaya devam ettiklerini belirterek “Kötü bir durum yaşanma ihtimaline karşı altın alıyoruz” dedi.

Merkez bankalarının pandemi dönemi teşviklerini geri çekmeye başlamasıyla altın, geçen seneyi düşüşle tamamlamıştı. Fed’in dünkü toplantı tutanaklarında daha hızlı sıkılaşma sinyali vermesi de altın fiyatlarında baskıya neden oldu. Fiyatlar 1,793.84 dolarla bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Goldman Sachs'a göre petrol ve bakır, altına kıyasla enflasyon karşısında daha iyi bir hedge aracı olabilir. Currie genel olarak emtialarda yükseliş beklentisinde olduğunu da sözlerine ekledi.