Altın fiyatları için kritik hafta

ABD’de geçen haftalarda açıklanan haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesinin ardından altın piyasasında sert yükselişler görülmüştü.

ABD ekonomisine ilişkin açıklanan verilerin beklenenden iyi gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 26 Temmuz’daki toplantısında politika faizini son kez 25 baz puan artıracağı beklentileri kuvvetlenmişti.

ONS ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Ons altın geçtiğimiz hafta perşembe günü 1987 dolara yükselerek 2 ayın zirvesine çıkmıştı. Perşembe günü ABD’de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ons altında hızlı düşüş başladı.

1965 dolara kadar gerileyen ons altın cuma günü 1956 doları gördü. Ons altın haftayı 1961 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEDEN GERİLEDİ

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı ons altına paralel hareket etti. Çarşamba günü 1734 lira ile rekor kıran gram altın cuma günü 1688 liraya kadar geriledikten sonra haftayı 1701 liradan kapattı.

GÖZLER MERKEZ BANKALARININ FAİZ KARARINDA

Bu hafta Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz kararları piyasalar tarafından merakla takip edilecek.

FED KARARI ALTINDA YÖNÜ BELİRLEYECEK

Analistler özellikle Fed toplantısında altın için pozitif bir görünümün gelişmesi halinde ons altında 2002 dolar seviyesine doğru bir hareketin olabileceğini ifade ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed'in çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısından sonra yapacağı açıklamada ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında Fed'in gelecekteki duruşu, faiz adımları konusunda vereceği sinyaller altında yönü belirleyecek.

ONS ALTIN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Haftanın ilk işlem gününe 1962 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1963 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1959 dolar, en yüksek ise 1963 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN KISA SÜRELİĞİNE 1700 LİRANIN ALTINA SARKTI

Pazartesi gününe 1699 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1701 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1694 lira, en yüksek ise 1704 lira seviyeleri görüldü.