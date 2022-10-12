Altın fiyatları için kritik iki gün

Rusya ile Ukrayna savaşının başlamasıyla beraber jeopolitik risklerin körüklenmesi, küresel çapta artan enflasyon yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirmişti. Bu gelişmeyle birlikte mart ayında ons altın fiyatı 2 bin doların üzerini görmüştü. Ancak yükselen enflasyona karşı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına başlamasıyla piyasada rüzgar tersine döndü.

ONS ALTIN ZİRVE SEVİYEDEN YÜZDE 19 DÜŞTÜ

Fed’in faiz artırımlarına başlamasının etkisiyle birlikte altın fiyatlarında baskı arttı. Fed son olarak eylül ayında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 seviyesine çıkardı. Agresif faiz artışları yatırımcıları dolara yönlendirirken, altın piyasasında ise düşüş hızlanmıştı. Böylelikle ons altın mart ayında gördüğü zirve seviyeden yüzde 19 oranında gerilemiş oldu.

ABD İSTİHDAM VERİSİ SONRASI ALTINDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Geçtiğimiz hafta ABD’de tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin arttı. Piyasa beklentisi ise artışın 250 bin olacağı yönündeydi.

Özellikle iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve enflasyondaki seyir Fed’in para politikası üzerinde önemli rol oynuyor. Fed enflasyonla mücadele edebilmek için agresif faiz artırımına yönelirken, bir yandan da ekonomiyi resesyona sürüklememeye çalışıyor. Kritik tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte Fed’in sıkı para politikasını sürdüreceği beklentileri kuvvetlendi. Bu durum altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Ons altın böylelikle 1700 dolar olan kritik seviyenin altına sarkarken, gram altın ise 1000 liranın altını gördü. Yeni haftada ise altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir hızlandı.

ALTIN YATIRIMCILARI İKİ KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Geçtiğimiz gün ons altın 1661 dolara kadar gerilerken, gram altın 992 lirayı gördü. ABD’de bugün ve yarın açıklanacak olan iki kritik gelişme altın piyasasında yönü tayin edecek. Bugün saat 21.00’de Fed’in eylül ayında gerçekleşen toplantısına dair tutanaklar yayınlanacak. Tutanaklarda Fed’in kasım ayındaki toplantısında faiz artışına dair sinyaller aranacak. Eğer tutanaklarda sıkı para politikasına yönelik mesajlar gelirse bu durumda altın piyasasında baskı artabilir.

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Öte yandan yarın saat 15.30’da ABD’de enflasyon rakamları açıklanacak. ABD’de tüketici fiyatlarının eylül ayında yüzde 8.1 oranında artması bekleniyor. Ağustos ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında yükselmişti.

ABD’de enflasyon artışının yıllık bazda yavaşlaması bekleniyor. Kritik enflasyon verisi sonrası altın piyasasında yön belli olacak.

PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1666 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1670 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1661 dolar, en yüksek ise 1675 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın üçüncü işlem gününe 996 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 998 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 991 lira, en yüksek ise 1001 lira seviyeleri test edildi.