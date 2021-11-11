Altın fiyatları kritik gelişmeyle yön buldu

Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz kısıntıları küresel çapta enflasyonist eğilimi artırmaya devam ediyor. Enerji maliyetleri ve gıda fiyatlarında görülen yükselişler ABD ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada etkisini hissettiriyor.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı sonrası faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmemesiyle birlikte ons altında değer kazancı artmıştı.

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ONS ALTIN 5 AYIN ZİRVESİNDE

Dün altın yatırımcıları tarafından merakla takip edilen ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı. ABD’de tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 0.9 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 6.2 yükseldi.

Tüketici fiyatlarının aylık ve yıllık bazda beklentilerin çok üzerinde gelmesiyle birlikte enflasyon 31 yılın zirvesine çıktı.

ABD’de enflasyonun tırmanışa geçmesiyle birlikte geçtiğimiz gün ons altında yükseliş eğilimi hız kazandı. Kritik veri öncesi 1826 dolardan işlem gören ons altın, 1867 dolara kadar artarak, 5 ayın zirvesine ulaştı.

Bugüne ise 1850 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.37 oranında yükselişle 1855 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1845 dolar, en yüksek ise 1857 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz güne 572 liradan başlayan gram altın, öğleden sonra ons altının yükselişe geçmesinden destek bularak primlendi. Gram altın, 589 lirayı test ettikten sonra 585 liradan kapandı.

Bugüne ise 585.3 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 591 lirayı test etti ve 590 lira seviyesinde dengelendi.