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Uzmanpara Altın Fiyatları

Piyasalarda yön değişti: Gram altın kritik sınırın altına geriledi

Geçen hafta cuma günü ABD’de iş gücü istatistiklerinin açıklanmasının ardından altın fiyatları yükselmişti. Yeni haftada ise altında yön değişti. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen faizle ilgili açıklamalar piyasaları etkiliyor. İşte detaylar...

07.11.2023 - 09:05 | | UZMANPARA
Piyasalarda yön değişti: Gram altın kritik sınırın altına geriledi

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında artması ve işsizlik oranının yükseliş göstermesiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçmişti. 

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçen hafta 2 bin dolar seviyesinin altına inen ons altın fiyatı cuma günü bu gelişmeyle birlikte 2004 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir dikkat çekti. 

FED ÜYESİNDEN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI 

Öte yandan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari "Faiz konusunda iyi bir yerde olduğumuzu söylemeye hazır değilim" dedi. Neel Kashkari pozitif sinyaller görülmesine rağmen enflasyona karşı zafer ilan edilmesi için çok erken olduğunu belirtti. Bu açıklamalar sonrasında altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı arttı. 

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ONS ALTIN DÜN DÜŞTÜ 

Haftanın ilk işlem gününe 1992 dolardan başlayan ons altın 1977 dolara kadar geriledikten sonra günü bu seviyeden kapattı. 

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GRAM ALTIN HACİMSİZ SEYRETTİ 

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dün hacimsiz bir seyir izledi. Güne 1819 liradan başlayan gram altın 1800 liranın altına geriledi.

ONS ALTINDA SATIŞLAR DERİNLEŞTİ

Haftanın ikinci işlem gününe 1977 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1965 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1956 dolar, en yüksek ise 1978 dolar seviyeleri görüldü. 

GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINI GÖRDÜ

Güne 1808 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1800 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1793 lira, en yüksek ise 1819 lira seviyeleri görüldü. 

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