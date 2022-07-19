Altın fiyatları ne zaman yükselecek?

Para ve emtia piyasası son haftalarda yine oldukça hareketli bir seyir izliyor. Altın fiyatları son 5 haftadır aşağı yönlü bir seyir izliyor. Peki şu an altın alacaklar için alım fırsatı mı? Fiyatlar ne zaman yükselecek?

Rusya ile Ukrayna savaşının jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte güvenli liman olan altına yatırım artmış ve ons altın fiyatı geçtiğimiz mart ayında 2 bin doların üzerini test etmişti. Nisan ayı itibarıyla ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımını hızlandırması, Rusya ile Ukrayna savaşının piyasalar üzerindeki etkisinin azalmasıyla birlikte ons altın fiyatı düşüşe geçti.

2.5 AYDA YÜZDE 10 GERİLEDİ

Nisan ayında 1900 doların üzerinde seyreden ons altın geçtiğimiz hafta 1700 dolar olan kritik eşiğin altına sarktı. Ons altın fiyatı 2.5 aylık zaman diliminde yüzde 10’dan fazla geriledi.

ONS ALTINDA BU SEVİYE ÇOK KRİTİK

Ons altında 1700 dolar pivot seviye hayati önem taşıyor. Fiyat geçtiğimiz hafta kritik eşiğin altına sarksa da burada kalıcılığını sağlayamadı. Ons altında aşağı yönlü seyrin devamı için 1700 doların altına günlük kapanışın gerçekleşmesi gerekiyor.

GRAM ALTIN 5 HAFTADIR DÜŞÜYOR

Öte yandan gram altın fiyatı son 5 hafta boyunca kaybettirdi. Haziran ayının ortasında 1040 lira seviyesine kadar yükselen gram altın bu tarihten itibaren düşüşe geçti. 5 haftalık süre içerisinde gram altında değer kaybı yüzde 10’a dayandı.

GRAM ALTINDA BU SEVİYELER ALIM FIRSATI

Öte yandan analistler gram altında 950 lira ve 900 lira aralığını alım fırsatı olarak öne çıkarıyor. Bin liranın üzeri ise potansiyel satım bölgeleri olarak öne çıkıyor.

ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRER?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmaya başlamasıyla baskı altında kalan altın fiyatları son 5 haftadır negatif bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyonun rekor kırması sonrası bu ay sonunda gerçekleştirilecek olan Fed toplantısında politika faizinin 100 baz puan artırılması ihtimali kuvvetlendi.

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Fed’in 75 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir artış da masada. Eğer Fed faizleri beklentilerin altına artırırsa bu durumda altın fiyatları yükseliş trendine geçebilir. Şu an küresel çapta artan enflasyon ve ekonomilerin resesyona girebileceği ihtimali ayrıca Fed’in faiz artışları altın fiyatları üzerinde etkili olan 3 neden olarak öne çıkıyor.

PİYASADA SON DURUM NE?

Güne 1709 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif primli seyrederek 1711 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1705 dolar, en yüksek ise 1711 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın ikinci işlem gününe 958 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 966 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 956 lira, en yüksek ise 966 lira seviyeleri görüldü.