Kripto paralarda yükseliş sinyali

Mayıs ayının ilk haftasında Terra ekosisteminin iki kripto varlığı UST ve LUNA’nın çökmesiyle birlikte kripto para birimleri sert düşüş kaydetmişti. Haziran ayında da kripto para fonlama şirketi Celsius Network’ün likidite krizi yaşamasıyla birlikte para çekme işlemlerini sonlandırması sonrası dijital varlıklarda baskı artmıştı.

YÜZDE 50’DEN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Mayıs ayında 40 bin dolar düzeyinden hızla düşüşe geçen Bitcoin aylık bazda yüzde 15 oranında değer kaybetmişti. Haziran ayında Bitcoin yüzde 37 oranında gerilemişti. Lider coin 18 bin doların altını görerek 1.5 yılın dibine inmişti.

Böylelikle Bitcoin mayıs ve haziran aylarında kümülatif olarak yüzde 50’den fazla değer kaybetmiş oldu.

TEMMUZ AYINDA TOPARLANIYOR

Lider coin temmuz ayında toparlanma emareleri gösterse de yatırımcıların yine de temkinli olmasında fayda var. Son günlerde 20 bin dolar düzeyinde çakılı kalan Bitcoin son 5 günde yüzde 18 değer kazandı.

YÜZDE 7’NİN ÜZERİNDE PRİM YAPTI

13 Temmuz tarihinde 18 bin 900 dolar düzeyinde hareket eden lider coin bugün 22 bin 515 dolara kadar yükseldi. Günlük bazda Bitcoin yüzde 7’nin üzerinde prim yaptı.

BITCOIN’DE BU SEVİYE ÇOK KRİTİK

Bugün sert yükseliş kaydederek piyasayı hareketlendiren Bitcoin’de yükselişlerin devam edebilmesi için bir sonraki kritik direnç seviyesi 23 bin 536 dolar olarak öne çıkıyor. Ancak bu seviyenin geçilmesinden önce ilk etapta Bitcoin’in 22 bin dolar üzerinde bir günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Eğer Bitcoin, 22 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunabilirse bir sonraki kritik direnç noktası 23 bin 536 dolar olarak görülüyor.

5 GÜNDE YÜZDE 45'TEN FAZLA YÜKSELDİ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum bugün 1497 dolara kadar yükseldi. Ethereum’da günlük değer kazancı yüzde 10'u aştı.

13 Temmuz’da bin dolar civarında hareket eden Ethereum, 5 işlem gününde yüzde 45'ten fazla değer kazandı. Ehereum’da yükselişlerin devam edebilmesi için bir sonraki direnç noktası 1500 dolar olarak öne çıkıyor. Eğer Ethereum bu seviyenin üzerinde tutunabilirse yükseliş trendi devam edebilir.

YATIRIMCILAR MERAK EDİYOR! YÖN NE OLACAK?

Bitcoin’in toparlanma göstermesiyle birlikte dijital varlıkların genelinde pozitif hava hakim. Kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon dolar seviyesine ulaşırken altcoinlerde de sert yükselişler görülüyor. Yatırımcılar kripto paralardaki hareketleri merakla takip ediyor.

Solana yüzde 9 değer kazancıyla 42 dolardan, Cardano yüzde 6.10 oranında primle 0.4751 dolar, Holo yüzde 5.52 oranında artışla 0.002159 dolar, Avax yüzde 15.57 oranında artışla 23.84 dolardan işlem görüyor.

İŞTE KRİPTO PARALARDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEBİ

Kripto paralarda gerçekleşen yükselişin en büyük sebebi bugün dolar endeksinin gerilemesi olarak öne çıkıyor. 6 ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 107.490’dan işlem görüyor. Endeks geçtiğimiz hafta 109 seviyesini aşarak 20 yılın rekorunu kırmıştı.

Dijital varlıkların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan faiz toplantısı öncesi toparlanma eğiliminde olduğu gözleniyor. ABD'de enflasyonun 41 yılın rekorunu kırmasıyla birlikte Fed'in 100 baz puan faiz artırma ihtimali arttı. Fed'in önümüzdeki hafta vereceği faiz kararı kripto paralarda gidişatı belirleyecek.