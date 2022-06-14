Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi

Para ve emtia piyasaları küresel gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından altın fiyatları hareketlenmişti.

ABD’de mayıs ayında enflasyon yüzde 8.6 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gelmişti. Enflasyonun sert yükselmesiyle birlikte ons altın fiyatı cuma günü 1876 doları aşmıştı.

REKOR ENFLASYON FED’İ ZORLUYOR

Enflasyonun halen yüksek seyretmesi ABD Merkez Bankası’nı (Fed) sıkı para politikası uygulamaya zorluyor. Fed mayıs ayında gerçekleşen toplantıda politika faizini 50 baz puan yükselterek son 22 yılın en sert faiz artırımına gitmişti.

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYE KİLİTLENDİ

Altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed’in yarın açıklanacak olan faiz kararında olacak. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugün başlayacak ve yarın sona erecek olan toplantısı altın fiyatlarında yönü belirleyecek.

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Piyasalar Fed’in 50 baz puan faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakarken, 75 baz puanlık bir faiz artışı da ihtimal dahilinde. Fed’in beklentilerin üzerinde bir sıkılaşmaya gitmesi altın fiyatlarında baskıyı artırabilir.

FED PİYASALARI ŞAŞIRTABİLİR

Öte yandan JP Morgan Stratejisti Marko Kolanovic tahvil getirilerindeki hızlı yükselişin küresel hisse senedi ve döviz piyasalarında huzuru kaçırmakta "çok ileri" gittiğini ve bu durumun Fed'in daha az şahin bir politika ile yatırımcıları şaşırtmasına kapıyı açık bıraktığını söyledi.

Ayrıca piyasalar Fed’in eylül ayına kadar toplamda 175 baz puan faiz artırmasını bekliyor. Fed cephesinden nisan ayındaki faiz kararı sonrası yapılan açıklamada politika faizinin birkaç toplantıda 50 baz puan artırılabileceği kaydedilmişti.

ONS ALTINDA SERT HAREKET

ABD’de enflasyonun rekor kırması, Fed’in parasal sıkılaşmaya gitmesiyle birlikte ekonominin resesyona girebileceğine yönelik endişeler ons altın fiyatının sert yükselmesinde etkili oldu. Ayrıca piyasalarda Fed’in faiz kararı fiyatlanırken, geçtiğimiz gün dolar endeksi ve tahvil faizindeki yükseliş dikkat çekti.

Dün ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.440’a kadar yükselirken, dolar endeksi 105 seviyesinin üzerine çıktı. Haftaya 1871 dolardan başlayan ons altın doların küresel çapta değer kazanmasıyla birlikte 1818 dolara kadar geriledikten sonra 1819 dolardan kapandı.

Bugüne 1819 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1830 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1810 dolar, en yüksek ise 1830 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1043 LİRADAN DÖNDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Haftaya 1033 liradan başlayan gram altın 1043 liraya kadar yükseldikten sonra ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle birlikte 1008 liraya geriledi. Gram altın günü 1009 liradan kapattı.

Bugüne 1009 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 1012 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1005 lira, en yüksek ise 1015 lira seviyeleri görüldü.